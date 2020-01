Libia: Grande assemblea nazionale di Turchia voterà oggi invio militari a sostegno a governo Tripoli

- La Grande assemblea nazionale della Turchia voterà oggi la mozione per inviare forze militari in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite. Secondo quanto riferisce la stampa turca, i deputati dovrebbero votare la mozione proposta nei giorni scorsi dal presidente Recep Tayyip Erdogan, durante la sessione di emergenza di oggi che prevede il dispiegamento per un anno di forze militari sulla base del memorandum d’intesa sulla cooperazione militare sottoscritto lo scorso 27 novembre a Istanbul tra Gna e Turchia. I dettagli del possibile impegno delle forze turche in Libia non sono stati rivelati. La mozione da discutere in parlamento consente al governo di decidere la portata, l'entità e i tempi della distribuzione sul campo. Ankara afferma che lo spiegamento è vitale per la Turchia per salvaguardare i suoi interessi in Libia e nel Mediterraneo orientale, dove si trova sempre più isolata dopo che Grecia, Cipro, Egitto e Israele hanno istituito zone economiche esclusive che aprono la strada all'esplorazione di idrocarburi. Nei giorni scorsi il principale partito di opposizione della Turchia il Partito popolare repubblicano (Chp) ha annunciato che voterà contro la mozione, sostenendo che un intervento militare coinvolgerà la Turchia in un altro conflitto, rendendola responsabile dello “spargimento di sangue dei musulmani". Tuttavia, per i media turchi, l’alleanza tra Partito giustizia e sviluppo (Akp), del presidente Erdogan, e il partito nazionale Mhp, dovrebbe consentire il passaggio della mozione.(Tua)