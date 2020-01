Libia: ambasciatore Usa Norland, impegnati al fianco dei libici

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha sottolineato che il suo paese "è impegnato a stare con i libici". In una dichiarazione rilasciata dall'ambasciata Usa in Libia, Norland ha affermato: “Alla luce dei tempi difficili che molti libici attualmente affrontano, il mio messaggio è che gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere il popolo libico nella ricerca di pace, stabilità e ritorno alla vita normale". Il messaggio prosegue affermando: "Gli sforzi della Missione degli Stati Uniti sono incentrati su questo obiettivo e siamo pronti a lavorare con tutti i leader e cittadini libici che rimangono impegnati a porre fine ai combattimenti a Tripoli e sostenere gli sforzi internazionali per raggiungere una soluzione politica negoziata alla crisi in Libia". (Lit)