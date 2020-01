Libia: governo non riconosciuto invita il Marocco a sponsorizzare Accordo Skhirat 2 per risolvere la crisi

- Il ministro degli affari Esteri del governo libico non riconosciuto con sede ad al Baida, Abdelhadi al Hwaij, ha invitato il re Mohammed VI del Marocco a sponsorizzare "l'accordo Skhirat 2", per un dialogo nazionale libico globale che non escluda nessuno, con l'obiettivo di raggiungere la riconciliazione per tutti i libici. Al Hwaij ha confermato, nelle dichiarazioni rese alla stampa, il suo rifiuto dell'intervento turco in Libia, sottolineando che le operazioni militari a Tripoli da parte dell'Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar "mirano a ripristinare la pace e la sicurezza in Libia". Nel dicembre 2015, le parti libiche hanno firmato l'accordo politico nella città di Skhirat, in Marocco, sotto l'egida delle Nazioni Unite, che ha prodotto il Governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj. Tuttavia, l'accordo non è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti (parlamento di Tobruk) e il governo di al Sarraj non è riuscito a ottenere la fiducia. (Bel)