Mantova: colpi in abitazione, caccia ai ladri a Goito e Guidizzolo

- Continuano le ricerche dei ladri che hanno colpito nelle abitazioni del Mantovano. Due i colpi, uno mandato a monte dall'allarme a Goito e l'altro, invece, portato a segno a Guidizzolo. Il primo s'è registrato nel tardo pomeriggio del 31 dicembre quando ignoti malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso, in assenza dei proprietari, si sono introdotti in un’abitazione ubicata nella frazione Sacca di Goito e, disturbati dall’entrata in azione del sistema di allarme, si sono dati a precipitosa fuga senza asportare nulla. Il secondo invece nelle stesse ore del pomeriggio del 31 dicembre ma a Guidizzolo quando ignoti malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso, in assenza dei proprietari, si sono introdotti in un’abitazione e, dopo aver rovistato in tutte le stanze, hanno asportato mille euro in contanti, seimila rupie indiane ed alcuni capi di abbigliamento. (Ren)