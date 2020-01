Taiwan: schianto elicottero, presidente Tsai sospende campagna elettorale per tre giorni

- L'ufficio della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha dichiarato che annullerà tutte le attività della campagna elettorale per tre giorni in seguito allo schianto dell'elicottero militare avvenuto questa mattina. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna" secondo cui anche il Partito democratico progressista (Dpp) sospenderà la campagna per tre giorni. Le elezioni per la presidenza e l'assemblea legislativa sono in programma l'11 gennaio. "In qualità di comandante in capo, la presidente Tsai e la squadra del gabinetto si concentreranno sulle operazioni di salvataggio, oltre a chiarire la causa dell'incidente", si legge in una nota. (segue) (Cip)