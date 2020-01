Taiwan: schianto elicottero, presidente Tsai sospende campagna elettorale per tre giorni (2)

- Il capo di stato maggiore generale delle Forze armate di Taiwan, Shen Yi-ming, è deceduto dopo che un elicottero che trasportava l'ufficiale e altre dodici persone è stato costretto a un atterraggio di emergenza in un'aspra area montagnosa alle morte di New Taipei City, nelle prime ore di questa mattina. La morte di Shen è stata confermata insieme a quella di altre sette persone a bordo, secondo quanto riferito oggi dal tenente generale dell'aeronautica di Taiwan, Hsiung Hou-chi, in una conferenza stampa. Cinque persone sono sopravvissute. Il generale Shen Yi-ming era in viaggio per visitare le truppe quando l'elicottero UH-60M è scomparso dai radar vicino a New Taipei City. L'elicottero ha perso il contatto con la base 13 minuti dopo il decollo, alle 8.07 ora locale, ha detto Hsiung. (Cip)