Roma: incendio in centro anziani in disuso a Castelverde

- Incendio ieri intorno alle 16:30 del pomeriggio nel centro anziani in disuso di via Don Primo Mazzolari a Roma in zona Castelverde. Le fiamme si sono sprigionate da un frigorifero abbandonato e hanno avvolto la struttura. Non sono stati registrati né feriti né intossicati. Sul posto sono intevenuti i Vigili del fuoco e gli agenti di Polizia del commissariato di Tor Pignattara. (Rer)