Trasporto aereo: Cambodia Airways lancia collegamento tra Phnom Penh e Chengdu

- La compagnia aerea Cambodia Airways lancia oggi il collegamento tra Phnom Penh e Chengdu, la capitale della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, dopo quello tra Phnom Penh e Shenzhen inaugurato il 27 dicembre, secondo quanto riferito dal quotidiano cambogiano "Khmer Times". Un altro vettore cambogiano, JC Airlines, ha iniziato a collegare Phnom Penh a Guiyang, capitale della provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il 29 dicembre. Il numero di voli diretti tra la Cambogia e la Cina è cresciuto notevolmente di recente. Gli aeroporti cambogiani ora gestiscono circa 500 voli da e per destinazioni cinesi ogni settimana, secondo un rapporto del Segretariato di Stato per l'aviazione civile (Ssca). L'ente cambogiano ha precisato che Phnom Penh è collegata per via aerea con 23 città cinesi, mentre la provincia nord-occidentale di Siem Reap e quella sud-occidentale di Preah Sihanouk sono collegate rispettivamente a 23 e 15 destinazioni cinesi. (segue) (Fim)