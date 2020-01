Trasporto aereo: Cambodia Airways lancia collegamento tra Phnom Penh e Chengdu (2)

- Un totale di 19 compagnie aeree effettuano rotte tra i due paesi, ha aggiunto l'Ssca, specificando che 14 di queste compagnie aeree sono cinesi e le rimanenti sono locali. La Cina continua a essere la più grande fonte di turisti per la Cambogia; secondo l'ultimo rapporto del ministero del Turismo, la Cambogia ha accolto oltre due milioni di turisti cinesi nei primi dieci mesi del 2019, con un aumento del 24,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Durante quel periodo, i cittadini cinesi hanno rappresentato il 38 per cento di tutti gli arrivi stranieri. Il dicastero punta ad accogliere tre milioni di turisti cinesi all'anno entro il 2020, cinque milioni entro il 2025 e otto milioni entro il 2030. (Fim)