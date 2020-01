Legge Bilancio: Mandelli (FI), su partite Iva misure scellerate

- "Tra le tante misure scellerate della manovra economica, non si può dimenticare l'ingiusto trattamento riservato alle partite Iva. Continueremo a chiedere in ogni provvedimento utile che i professionisti non vengano penalizzati". Lo dichiara il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni Andrea Mandelli. "E' inaccettabile - continua il parlamentare in una nota - che lo Stato sia venuto meno all'impegno di estendere la Flat tax agli autonomi con reddito annuo fino a 100 mila euro, ed è altrettanto dannoso il limite di 30 mila euro annui da lavoro dipendente, superato il quale non si potrà più accedere al regime forfettario. Si colpisce infatti una categoria, quella dei liberi professionisti, che, per la natura del lavoro svolto - conclude Mandelli - si troverà con pochi costi da scaricare a fronte di tasse molto pesanti". (Com)