Sassari: a 14 anni muore di meningite a Capodanno

- Una ragazza di 14 anni è morta a Sassari. La giovane, che era ricoverata da domenica scorsa nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile della città sarda, è stata stroncata da una meningoencefalite batterica, come riportano i media dell'isola citando fonti sanitarie. Data la natura della malattia non virale, non è stato necessario disporre le procedure di profilassi sanitaria. (Ren)