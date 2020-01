Slovacchia: presidente parlamento, Consiglio coalizione facilità lavoro premier

- Il Consiglio di coalizione formato dalle forze di governo in Slovacchia consente al primo ministro di operare con maggiore tranquillità e lavorare meglio. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento di Bratislava, Andrej Danko, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. Stando alle informazioni diffuse, Danko ha anche ribadito quanto le negoziazioni interne al Consiglio siano state difficili nel corso del 2019, principalmente a causa delle frizioni nel partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) tra il premier, Peter Pellegrini, e il leader della formazione Robert Fico. “Da un lato c'era Bela Bugar (Most-Hid), che non contava più su un gruppo parlamentare unitario e diceva di avere un certo numero di parlamentari a seconda della situazione. Dall'altro c'erano Robert Fico, che diceva una cosa, e il premier, che ne faceva un'altra, sia per quanto riguarda la stratificazione ospedaliera, sia per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei sondaggi a 50 giorni dalle elezioni", ha continuato Danko, dicendo però che, nonostante tutto, "il consiglio resta necessario al funzionamento dello Stato". "Il primo ministro dipende dalla fiducia di 76 deputati. Senza, è finito. Il premier deve venire qui, tra di noi, e chiedere la nostra fiducia. Se non gliel'avessimo data non sarebbe capo del governo", ha detto.(Slb)