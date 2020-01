Serbia: Gojkovic, successi del paese sono riconosciuti in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I successi conseguiti finora dalla Serbia sono riconosciuti "ovunque nel mondo". Lo ha dichiarato la presidente del parlamento serbo, Maja Gojkovic, ospite dell'emittente "Tv Pink". "Il piano 'Serbia 2025' mostra nel migliore dei modi la serietà e la responsabilità della politica condotta dal presidente (Aleksandar) Vucic. Il parlamento darà il proprio contributo e sosterrà la realizzazione di questo progetto che vale circa 14 miliardi di euro", ha detto Gojkovic, osservando che il piano quinquennale messo a punto dalle autorità consentirà uno sviluppo più rapido dell'economia nazionale. La Serbia, ha ancora osservato la presidente dell'assemblea parlamentare, è "del tutto diversa rispetto al 2012 quando si trovava sull'orlo della bancarotta". Gojkovc ha poi menzionato l'appuntamento elettorale previsto per la prossima primavera in cui i cittadini dovranno votare per il rinnovo del parlamento. "I cittadini potranno scegliere fra la politica della stabilità e dello sviluppo economico del Partito progressista e, dall'altra parte, la politica della violenza e degli 'affaire' inventati", ha concluso Gojkovic che fa parte del Partito progressista serbo (Sns) attualmente al governo. (Seb)