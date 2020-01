Valle d'Aosta: martedì in assessorato conferenza sulla sanità regionale

- L’assessorato regionale della Sanità, salute e politiche sociali ha fatto sapere martedì prossimo alle ore 15, nella saletta sede dell’assessorato, in via De Tiller n.30, ad Aosta, ci sarà la conferenza stampa dell’assessore Mauro Baccega dal titolo Un anno di sanità in Valle d’Aosta. L'occasione sarà utile per tracciare il bilancio di un anno di attività e fissare le prospettive per l'anno nuovo. (Ren)