Economia: De Vecchi (Citi) a "Il Sole 24 Ore", campioni europei per competere con Usa e Cina

- In un mondo sempre più polarizzato tra i due blocchi di Usa e Cina, l'Europa è quasi fuori tempo massimo per creare campioni europei dell'industria e della finanza, tuttavia "una svolta può arrivare dalla nuova commissione Ue e dalla nuova Vigilanza Bce che finora non hanno facilitato le aggregazioni nei vari settori". Lo ha dichiarato in un'intervista al "Sole 24 ore" Luigi De Vecchi, presidente Emea della divisione banking capital markets and advisory del colosso bancario statunitense Citi, di cui è anche componente del comitato esecutivo globale. Nell'intervista De Vecchi spiega che anno sarà il 2020 per l'economia e per i mercati internazionali. "Ho l'impressione che si sia ormai superata la dicotomia tra mondo sviluppato e paesi emergenti (Brics) per passare a una visione polarizzata del mondo tra i due blocchi Usa e Cina che entro il 2035 si equivarranno in termini di Pil. Essi contribuiscono attualmente al Pil globale per il 24 per cento e 16 per cento rispettivamente, ma la Cina continua a crescere ad una velocità maggiore. Il 'terzo blocco' europeo, sebbene contribuisca attualmente al Pil globale per il 22 per cento, stenta purtroppo sempre più a decollare e sarà raggiunto in termini di Pil dalla Cina entro il 2028". "In tale contesto - continua - ci aspettiamo una crescita del Pil globale del 2,6 nel 2019 e intorno al 2,7 sia nel 2020 che nel 2021. Negli Usa è atteso un declino dal 2,3 del 2019 al 2,0 e 1,8 rispettivamente nel 2020 e 2021. Anche la Cina rallenterà dal 6,2 per cento nel 2019 al 5,8 e 5,6 rispettivamente nel 2020 e 2021. Infine la crescita economica dell'Eurozona si attesterà all'1,2 per il 2020/21 rispetto all'1,1 del 2019. Le stime di crescita prevedono invece una modesta ripresa in Italia, dallo 0,2 per cento nel 2019 allo 0,5 e 0,7 nel 2020/21". (segue) (Res)