Usa: “Politico”, 2020 segnerà offensiva governativa per controllo mondo digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 coinciderà con una offensiva dei governi negli Usa e a livello globale per ottenere un controllo più stretto del mondo digitale e dei suoi attori principali. E’ quanto prevede “Politico” in un editoriale pubblicato in occasione del nuovo anno, dove viene introdotto il termine “techlash” per descrivere questa reazione montante ai rischi alla stabilità socioeconomica posti dal web viene definita col termine. Il 2019, ricorda “Politico”, è stato un anno difficile per i colossi del web: Facebook, ad esempio, si è trovato al centro di una tempesta regolatoria globale, a causa del suo trattamento disinvolto delle informazioni personali. Altri colossi tecnologici, come Amazon e Apple, hanno dovuto rispondere di accuse simili. (segue) (Was)