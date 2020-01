Usa: “Politico”, 2020 segnerà offensiva governativa per controllo mondo digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Youtube, la principale piattaforma mondiale per la condivisione di contenuti multimediali, si trova stretta come molti social media tra accuse di censura e partigianeria politica da parte degli utenti, e richieste di crescente regolamentazione e vigilanza sui contenuti da parte dei decisori politici; negli Usa, la piattaforma sta tentando di prepararsi all’entrata in vigore di nuove e stringenti norme sull’esposizione dei minorenni ai contenuti digitali, dopo la decisione delle autorità Usa di approfondire i profili di violazione della legge Children’s Online Privacy Protection Act (Coppa) da parte di quella società. A dispetto di una litania di indagini, sanzioni e nuove restrizioni normative, le quotazioni di mercato dell’industria del web hanno comunque registrato nuovi picchi nel 2019. (segue) (Was)