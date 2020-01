Usa: “Politico”, 2020 segnerà offensiva governativa per controllo mondo digitale (3)

- La politica denuncia però con sempre maggior decisione la disinformazione diffusa, spesso alimentata da software di intelligenza artificiale dai dubbi criteri di funzionamento introdotti dalle stesse società per vigilare sui contenuti, oltre che da fondi di provenienza opaca e da legioni di creatori di contenuti web scarsamente retribuiti. Il tema, che ha calamitato l’attenzione globale durante e dopo le elezioni presidenziali Usa del 2016, tornerà ad imporsi in vista delle elezioni presidenziali di quest’anno. Secondo Politico, nel 2020 le tensioni transatlantiche consentiranno alla Cina di consolidare la propria posizione come attore di primo piano nel settore tecnologico e digitale; al contrario, gli eccessi regolatori e normativi dell’Ue ne ridurranno la capacità di innovazione e la centralità nel settore, frustrando i tentativi di Bruxelles di indirizzare la definizione di regole globali per il settore. (Was)