Usa: segretario Stato Pompeo annulla visita in Ucraina

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annullato ieri un viaggio ufficiale di una settimana in Ucraina e in quattro altri paesi, per monitorare la situazione in Iraq, teatro questa settimana di violente proteste presso il complesso dell’ambasciata statunitense a Baghdad. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, ha riferito che Pompeo punta a “garantire la sicurezza e l’incolumità degli americani nel Medio Oriente”, e che la visita originariamente in programma questa settimana verrà rinviata al “prossimo futuro”. Durante la sosta a Kiev, Pompeo avrebbe dovuto incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nessun funzionario di alto livello dell’amministrazione Trump ha ancora incontrato il capo di Stato Ucraino dopo l’avvio delle indagini di impeachment a carico dell’inquilino della Casa Bianca, accusato di aver esercitato pressioni a fini elettorali proprio su Zelensky. (Was)