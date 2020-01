Cina: Ufficio Affari di Taiwan, sviluppo relazioni richiede sforzi reciproci

- Garantire prospettive brillanti per lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto di Taiwan richiede lo sforzo concertato dei compatrioti da entrambe le parti. Lo ha affermato Liu Jieyi, capo sia dell'ufficio di lavoro di Taiwan del Comitato centrale del Partito comunista cinese, sia dell'ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato. Il funzionario ha formulato le osservazioni in occasione di un messaggio di Capodanno pubblicato nel primo numero di quest'anno della rivista "Relations Across Taiwan Strait". Nell'ultimo anno, la terraferma ha aderito ai principi di "riunificazione pacifica" e "un paese, due sistemi", si è opposta risolutamente alle attività separatiste di Taiwan in qualsiasi forma e ha aiutato le persone a Taiwan a superare le difficoltà e a cercare benefici, ha detto Liu. (segue) (Cip)