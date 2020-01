Cina: Ufficio Affari di Taiwan, sviluppo relazioni richiede sforzi reciproci (2)

- "I compatrioti di entrambe le parti dello Stretto di Taiwan hanno lavorato insieme per superare le difficoltà, mantenere scambi calorosi tra persone e conseguire legami più stretti", cita l'articolo. "Il 2020 sarà l'anno in cui finiremo di costruire una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti e completeremo il 13mo piano quinquennale, segnando una pietra miliare per la nazione cinese verso il suo ringiovanimento", ha affermato Liu. Il funzionario ha inoltre sottolineato che nel nuovo anno le relazioni tra le due sponde dello Stretto godranno pienamente dei dividendi e dei benefici se entrambe le parti intraprenderanno il cammino di uno sviluppo pacifico. (segue) (Cip)