Libia: Camera rappresentanti discuterà il 6 gennaio ripercussioni intervento turco

- La Camera dei rappresentanti libica (parlamento) di Tobruk ha invitato i membri a partecipare a una sessione che si terrà lunedì prossimo, 6 gennaio, a Bengasi per discutere circa "le ripercussioni dell'accordo nullo", in riferimento ai due memorandum d'intesa firmati dal premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sulla definizione dei confini marittimi e della cooperazione militare. Erdogan ha dichiarato la scorsa settimana che il suo governo avrebbe inviato truppe in Libia dopo che Sarraj ha chiesto sostegno per affrontare l'esercito nazionale libico a Tripoli. (Lit)