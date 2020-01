Hong Kong: governo confuta contenuti lettera all'ad Lam (2)

- Il portavoce ha anche sottolineato che la polizia non avvia azioni contro i manifestanti e risponde con forza adeguata e proporzionata solo quando i manifestanti prendono parte ad attività illegali. "Il governo riconosce pienamente che la libertà e lo stato di diritto sono i valori fondamentali di Hong Kong e la pietra angolare della nostra prosperità e stabilità a lungo termine. Il governo è determinato a salvaguardare questi valori fondamentali in ogni momento", ha detto il portavoce. Il funzionario ha chiarito che dal ritorno di Hong Kong alla madrepatria, il principio "Un Paese, due sistemi" e l'alto grado di autonomia sono stati garantiti in stretta conformità con la Legge fondamentale dell'ex colonia britannica. La Legge fondamentale stabilisce chiaramente che Hong Kong è una parte inalienabile della Repubblica Popolare Cinese. I politici e le organizzazioni straniere non dovrebbero interferire in alcun modo negli affari interni regionali, ha sottolineato il portavoce. "Tale azione, unita alla minaccia delle sanzioni Magnitsky, costituirebbe una grave ingerenza nella governance e autonomia di Hong Kong, nonché nella sovranità della nostra nazione. Nessun governo tollererebbe tale azione o si inchinerebbe a tale pressione", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)