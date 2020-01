Libia: Al Mujahie, mercenari russi compagnia Wagner si sarebbero ritirati dai fronte Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del centro media delle forze che sostengono il Governo di accordo nazionale (Gna), di Tripoli, Mustafa al Mujahie, ha rivelato il ritiro dei mercenari russi della compagnia Wagner dalle prime linee del fronte a Tripoli. e non li vediamo da due giorni". Parlando ai media libici, l'ufficiale di Tripoli ha spiegato che "le forze del Gna non sanno le ragioni dietro il presunto ritiro dei mercenari russi dai fronti di combattimento". "Non sappiamo se si tratta di una mossa legata a motivi di organizzazione dei loro ranghi o di un totale ritiro", ha osservato Al Mujahie. Il portavoce delle forze del Gna ha confermato che l'Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, è avanzato nella zona di al Hadba. Per Al Mujahie "le forze di Haftar hanno approfittato della riorganizzazione dei ranghi delle forze Gna: "Ora ci stiamo occupando di loro nella regione e in poche ore saremo in grado di sconfiggerli". (Lit)