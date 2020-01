Cina: Macao, export merci aumentato del 10,6 per cento a novembre

- Il valore complessivo delle esportazioni di merci da Macao a novembre 2019 è stato di 1,13 miliardi di pataca (circa 140,90 milioni di dollari), in aumento del 10,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo ha riferito il Servizio statistico della Regione amministrativa speciale cinese. L'ultimo rapporto del Servizio statistico segnala anche che il valore delle riesportazioni è aumentato del 7,6 per cento, salendo a 967 milioni di pataca (circa 121 milioni di dollari), mentre quello dei gioielli (ad eccezione di quelli con diamanti) è aumentato del 286,4 per cento. Il valore delle esportazioni interne è aumentato del 33,1 per cento, arrivando a 165 milioni di pataca (circa 21 milioni di dollari), mentre quello del tabacco del 243,7 per cento. Da gennaio a novembre 2019, il valore totale è aumentato del 4,9 per cento su base annua a 11,69 miliardi di pataca (circa 1,46 miliardi di dollari), con il valore delle riesportazioni cresciuto del 6,1 per cento a 10,33 miliardi di pataca (circa 1,29 miliardi di dollari) e quello delle esportazioni domestiche diminuito del 3,8 per cento a 1,36 miliardi di pataca (circa 169,58 milioni di dollari). (segue) (Cip)