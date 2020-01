Cina: Macao, export merci aumentato del 10,6 per cento a novembre (2)

- Analizzate per destinazione, le esportazioni di merci verso la Cina continentale sono diminuite del 22,1 per cento su base annua, scendendo a 1,44 miliardi di pataca (circa 179,55 milioni di dollari) da gennaio a novembre 2019. Le esportazioni verso l'Unione europea sono diminuite dell'8,4 per cento su base annua, a 175 milioni di pataca (circa 22 milioni di dollari), mentre quelle verso Hong Kong (933,92 milioni di dollari) e negli Stati Uniti (31 milioni di dollari), rispettivamente, del 7,7 e del 108,per cento. Da gennaio a novembre 2019, le esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento hanno totalizzato 956 milioni di pataca (circa 119 milioni di dollari), con un aumento del 46,6 per cento. L'export di prodotti non tessili è aumentato del 2,3 per cento su base annua, raggiungendo i 10,73 miliardi di pataca (circa 1,34 miliardi di dollari). (Cip)