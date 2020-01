Tunisia: Jemli si rifiuta di rivelare la composizione del suo governo

- Il premier tunisino incaricato, Habib Jemli, si è rifiutato di rivelare la composizione del governo contenuta nella lista consegnata al presidente Kais Saied. In base a quanto si legge sulla stampa tunisina, invece della programma conferenza stampa, ieri, il capo del governo tunisino designato ha tenuto un breve discorso, rifiutando di fornire l'elenco con i nomi della sua squadra di governo. La conferenza stampa di ieri, prevista per le 16, era stata rinviata più volte. Nel suo discorso, Jemli ha assicurato che la formazione del governo è stata difficile, in particolare sulla scelta delle competenze oltre all'istituzione di un programma in grado di far uscire il paese dalla crisi. Il premier ha sottolineato che "la scelta di personalità indipendenti è un compito noioso", aggiungendo che "le verifiche hanno causato il ritardo nell'annuncio del governo". Jemli ha inoltre assicurato che i criteri principali per la valutazione dei ministri sono "la loro capacità di realizzare il programma. Spero che questo governo sia all'altezza delle aspirazioni e delle aspettative dei tunisini". Jemli ha accolto la posizione dei partiti politici, in primo luogo il movimento Ennahdha che, ha osservato, "ha approvato le condizioni che ho stabilito per garantire l'indipendenza del governo". Jemli ha anche elogiato gli altri partiti per aver rispettato questa condizione, osservando: "In caso di errore, non esiterò a correggerlo". "L'attuale panorama politico non consente la formazione di un governo di coalizione, l'esperienza lo ha dimostrato. Un governo di giurisdizione indipendente non è un governo contro le parti", ha aggiunto. Per Jemli, il criterio principale per valutare le prestazioni dei membri del nuovo governo sarà il grado di successo nell'esecuzione dei loro programmi dipartimentali. (Tut)