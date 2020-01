Difesa: Russia, annunciati test simulatori volo di nuova generazione

- L’aviazione mista del Distretto militare occidentale della Federazione Russa testerà un nuovo programma per la simulazione di volo nel quadro dell’addestramento di piloti per gli aerei da combattimento Su-30Sm, Su-34 e Su-35S. Lo si apprende da una nota del servizio stampa del Distretto, in cui viene spiegato che i test avranno luogo nel corso del 2020. “Ogni pilota dovrà utilizzare il programma per simulare almeno 800 ore di volo, a cui si andranno ad aggiungere test relativi ad una serie di situazioni d’emergenza”, si legge nel documento. Stando alle informazioni diffuse, il programma consentirà ai piloti di decollare e atterrare con maggiore precisione anche in presenza di condizioni metereologiche avverse, garantendo al contempo una risposta rapida a fronte di situazioni d’emergenza o guasti al sistema.(Rum)