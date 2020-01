Corea del Nord: Kim Jong-un anticipa presentazione di una “nuova arma strategica” (2)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presieduto lo scorso fine settimana la seconda giornata di una riunione chiave del Partito del lavoro nordcoreano. Lo hanno riferito i media di Stato di quel paese, mentre si avvicina la scadenza di fine anno fissata da Pyongyang per il rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti. All’inizio di questo mese, l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”) ha riferito che il paese discuterà e assumerà una decisione in merito a “questioni cruciali” durante una riunione plenaria del Comitato centrale del Partito del lavoro, alla luce della “mutata situazione domestica e internazionale”. Ieri Kim ha posto l’accento sulla “necessità di adottare misure positive e offensive per garantire la piena sovranità e sicurezza del paese, come richiesto dalla presente situazione”. Secondo “Kcna”, Kim ha anche “indicato i doveri nei campi degli affari esteri, dell’industria delle munizioni e delle Forze armate della Repubblica Popolare Democratica di Corea”. Il leader nordcoreano dovrebbe illustrare le decisioni assunte durante l’incontro in occasione del discorso per l’anno nuovo, mercoledì prossimo. (segue) (Git)