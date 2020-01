Corea del Nord: Kim Jong-un anticipa presentazione di una “nuova arma strategica” (3)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha fatto riferimento alle capacità di guerra nucleare del suo paese durante una riunione estera della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano che si è tenuta domenica, 22 dicembre. Lo riferisce la stampa di quel paese. Kim ha fatto riferimento a “lanciatori”. Alla riorganizzazione delle Forze armate e all’autosufficienza difensiva, tutti argomenti che secondo gli analisti regionali costituiscono un implicito riferimento al deterrente nucleare. Secondo una fonte nordcoreana citata da “Daily NK”, Kim ha “emanato ordini diretti per il rafforzamento delle divisioni militari relative alle capacità balistiche e di artiglieria”. Tali ordini “si traducono in una direttiva a rafforzare ogni aspetto delle capacità balistiche, e dunque (…) anche la garanzia di prontezza al combattimento delle armi nucleari, che però non sono state menzionate esplicitamente dal leader nordcoreano. (segue) (Git)