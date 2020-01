Corea del Nord: Kim Jong-un anticipa presentazione di una “nuova arma strategica” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim ha ordinato lo scorso febbraio di avviare la produzione in massa di veicoli per il trasporto e il lancio di missili, inclusi missili balistici intercontinentali. Lo riferiscono “fonti vicine alle relazioni sino-nordcoreane” citate dall’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. Per finanziare l’acquisto di componenti destinati all’assemblaggio di 70 trasportatori elevatori lanciatori (Tel) da paesi come la Cina, la Corea del Nord avrebbe assegnato decine di milioni di dollari a entità commerciali alle dipendenze del dipartimento per il munizionamento del Partito del lavoro. Se veritiere, le indiscrezioni attesterebbero che Pyongyang sta lavorando al rafforzamento dl proprio arsenale balistico almeno sin dallo scorso febbraio, dopo il fallimento del summit di Hanoi tra Kim e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo “Kyodo”, l’intelligence statunitense è già a conoscenza delle informazioni, e sta lavorando per stabilire che uso il Nord intenda fare dei veicoli Tel, e a che punto sia il loro assemblaggio. (segue) (Git)