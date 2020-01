Hong Kong: proteste proseguono nel giorno di capodanno

- Decine di migliaia di persone sono scese nelle strade di Hong Kong ieri, tornando a protestare contro le autorità della regione speciale cinese e contro Pechino come accade dallo scorso giugno. I manifestanti hanno intonato lo slogan “Cinque richieste, non una di meno”, in riferimento alle rivendicazioni dei manifestanti, che chiedono una espansione dei diritti e della democrazia rappresentativa e indagini indipendenti sull’operato delle forze dell’ordine in risposta alle proteste, oltre alle dimissioni dell’ad Carrie Lam. Una marcia di manifestanti da Victoria Park al distretto centrale degli affari di Hong Kong è degenerato in nuovi scontri a metà tragitto, quando la Polizia ha risposto con i lacrimogeni al tentativo di alcuni manifestanti di vandalizzare una sede di Hsbc Bank. La banca ha congelato gli asset di una piattaforma di crowd-founding utilizzata per finanziare le proteste. All’organizzazione promotrice della marcia, il Fronte civile per i diritti umani, è stato intimato di interrompere l’iniziativa. (segue) (Cip)