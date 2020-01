Cina: Xi Jinping, nel 2020 raggiungere obiettivo centenario per una società prospera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha confermato l'impegno del paese nel raggiungere l'obiettivo centenario di costruire una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti, in occasione del suo discorso alla nazione tenuto il giorno di Capodanno. Lo riferisce la stampa cinese. "L'anno 2020 è fondamentale per vincere la battaglia contro la povertà", ha affermato Xi, che nel suo messaggio ha anche rivolto i migliori auguri ai connazionali di Hong Kong. "La situazione a Hong Kong è stata la preoccupazione di tutti negli ultimi mesi. Speriamo sinceramente il meglio per i connazionali di Hong Kong", ha aggiunto Xi. Il presidente ha poi aggiunto che una Hong Kong prospera e stabile è l'aspirazione dei connazionali dell'ex colonia britannica, nonché l'aspettativa della popolazione della Cina continentale. Xi ha ribadito che la Cina seguirà instancabilmente la strada dello sviluppo pacifico, salvaguarderà la pace nel mondo e promuoverà lo sviluppo comune. (segue) (Cip)