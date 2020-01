Cina: Xi Jinping, nel 2020 raggiungere obiettivo centenario per una società prospera (2)

- "Siamo pronti ad unire le persone di tutto il mondo per realizzare attivamente la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta), promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso e lavorare per creare un futuro migliore per l'umanità", ha detto Xi. Riassumendo i progressi compiuti nel 2019, Xi ha aggiunto: "Nel 2019 abbiamo sudato e abbiamo faticato mentre avanzavamo con sforzi concreti per i risultati". Il Pil della Cina dovrebbe aver raggiunto i 100 mila miliardi di yuan (14.370 miliardi di dollari) mentre il Pil pro capite avrebbe raggiunto i 10 mila dollari nel 2019, ha osservato il presidente. Xi ha ricordato che sono stati compiuti importanti progressi negli sforzi per prevenire e disinnescare i rischi maggiori, come attuare una riduzione mirata della povertà e prevenire e controllare l'inquinamento. Xi ha messo in evidenza i progressi della scienza e della tecnologia. La sonda Chang'e-4 ha compiuto un atterraggio storico sul lato oscuro della luna; il razzo vettore Long-5 Y3 è stato lanciato con successo; il rompighiaccio polare Xuelong 2 ha salpato per il suo viaggio inaugurale verso l'Antartico. (segue) (Cip)