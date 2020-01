Cina: Xi Jinping, nel 2020 raggiungere obiettivo centenario per una società prospera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli altri avvenimenti dell'anno, è stata istituita una nuova serie di zone di libero scambio pilota, la zona di libero scambio pilota di Shanghai è stata ampliata, il comitato per l'innovazione scientifica e tecnologica è stato lanciato senza intoppi e nel corso dell'anno sono stati tagliati oltre duemila miliardi di yuan di tasse. Xi ha notato solidi progressi nella riforma della difesa nazionale e delle forze armate. "Il momento più memorabile del 2019 sono state le celebrazioni per il 70mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese", ha detto Xi, aggiungendo che "la nostra aspirazione e missione originali sono la nostra fonte inesauribile di motivazione". Xi ha anche sottolineato di aver sottratto appositamente tempo ai suoi impegni ufficiali per tvisitare le comunità rurali della Cina. (segue) (Cip)