Cina: Xi Jinping, nel 2020 raggiungere obiettivo centenario per una società prospera (4)

- Xi ha messo in evidenza una serie di eventi che la Cina ha ospitato nel corso dell'anno, tra cui il secondo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale, la Mostra internazionale sull'orticoltura di Pechino, la Conferenza sul dialogo delle civiltà asiatiche e il secondo China International Import Expo. Xi ha ricordato di aver incontrato leader di molti paesi nel corso dell'anno, condividendo con loro le proposte della Cina, promuovendo amicizie e rafforzando il consenso. "Il numero di paesi con cui la Cina ha stabilito relazioni diplomatiche ha raggiunto 180", ha detto il presidente. "Abbiamo amici in ogni angolo del mondo", ha aggiunto Xi. (Cip)