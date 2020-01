Cina: Banca centrale taglia coefficiente di riserva di 50 punti a partire dal 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca popolare cinese (Pboc, o Banca centrale) ha deciso di tagliare il coefficiente di riserva (Rrr) per gli istituti finanziari di 50 punti base a partire dal 6 gennaio, per stimolare l'economia reale. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, l'operazione ridurrà il denaro che i finanziatori devono detenere come riserve, rilasciando circa 800 miliardi di yuan (114,6 miliardi di dollari) di liquidità a lungo termine per sostenere l'economia e ridurre i costi di finanziamento sociale. Un funzionario della Pboc ha affermato che la riduzione compenserà gli impatti della forte domanda di liquidità in vista del Festival di Primavera per mantenere sostanzialmente stabile la liquidità nel sistema bancario. "La posizione della politica monetaria prudente non è cambiata", ha sottolineato il funzionario. La banca centrale ha esortato gli istituti finanziari a utilizzare efficacemente i fondi aggiuntivi per aumentare il sostegno alle piccole e medie imprese private. Si prevede che oltre 120 miliardi di yuan (17,2 miliardi di dollari) di fondi a lungo termine saranno sbloccati per i finanziatori di piccole e medie dimensioni, che svilupperanno le loro capacità per sostenere le imprese interessate, ha affermato la banca centrale. (segue) (Cip)