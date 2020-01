Cina: Banca centrale taglia coefficiente di riserva di 50 punti a partire dal 6 gennaio (3)

- Nel 2020 la politica monetaria dovrebbe essere perseguita con moderata flessibilità per mantenere la liquidità del mercato a un livello ragionevolmente ampio. Wen Bin, capo analista di China Minsheng Bank, ha dichiarato che la decisione della banca centrale è in linea con le aspettative del mercato, in quanto la scadenza di 600 miliardi di yuan (oltre 86 miliardi di yuan) a gennaio, unita a pagamenti fiscali e una maggiore domanda di liquidità durante il Festival di Primavera, metterà a dura prova la liquidità. Wen ha previsto che il taglio del coefficiente di riserva porterà a una riduzione dei prezzi del nuovo tasso di prestito (Lpr) annunciato entro la fine del mese, con il Lpr a un anno al 4,1 per cento e il Lpr a cinque anni al 4,75 per cento. Nel sottolineare che la mossa rafforzerà la fiducia del mercato, Wen ha detto che c'è ancora spazio per ulteriori tagli del Rrr. L'economia cinese è cresciuta del 6,2 per cento nei primi tre trimestri del 2019 e la crescita annuale dovrebbe raggiungere l'obiettivo del governo dal 6 al 6,5 per cento. I dati sul Pil per il 2019 dovrebbero essere rilasciati il 17 gennaio. (Cip)