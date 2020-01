Giappone: imperatore Naruhito rivolge appello alla pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imperatore del Giappone, Naruhito, ha rivolto un messaggio al paese in occasione del nuovo anno, il primo dalla sua ascesa al trono, lo scorso aprile. Naruhito ha auspicato un anno “pacifico”, che non sia segnato dai disastri naturali che hanno colpito il paese nel 2019. Accompagnato dall’imperatrice Masako e da altri membri della famiglia imperiale, inclusi l’imperatore e l’imperatrice emeriti, Akihito e Michiko, l’imperatore 59enne ha salutato dal balcone del Palazzo imperiale a Tokyo migliaia di persone, riunitesi per assistere al discorso. “Auspico la felicità delle persone nel nostro paese e in tutto il mondo”, ha detto Naruhito. All’ultimo discorso per l’anno nuovo tenuto dall’imperatore Akihito prima dell’abdicazione, lo scorso anno, avevano assistito circa 154mila persone, il numero più elevato dall’ascesa al trono dell’ex imperatore, nel 1989. (Git)