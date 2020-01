Giappone: Ghosn è fuggito nascondendosi in un carico di strumenti musicali (6)

- Gli avvocati di Ghosn affermano che il loro assistito sia stato sottoposto a una “imboscata” in occasione del suo primo arresto all’aeroporto di Haneda, il 19 novembre scorso; ed hanno denunciato il sistema giudiziario giapponese, che ha loro dire ha tenuto Ghosn “in ostaggio”, sottoponendolo ad oltre quattro mesi di arresto in isolamento e “interrogandolo incessantemente per ore ogni giorno”. Infine, gli avvocati si sono scagliati contro le condizioni “punitive e inumante” cui è vincolata la libertà condizionata del loro assistito, incluso il divieto di parlare o incontrare la moglie, a sua volta sospettata di irregolarità finanziarie. (Git)