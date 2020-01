Torino: Palazzo Madama Gam e Mao, nel 2019 visitatori aumentati del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bilancio positivo nel 2019 per la Fondazione Torino Musei: con un totale di 613.498 visitatori sui tre musei GAM (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea), Palazzo Madama (Museo Civico d’Arte Antica) e MAO (Museo d’Arte Orientale) chiude l'anno facendo segnare un +20,9% rispetto al 2018 in cui aveva totalizzato 507.362 presenze. Nel 2019 Palazzo Madama ha accolto 309.018 persone. Il museo conclude l’anno con l’inaugurazione della grande mostra "Andrea Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno", che proseguirà fino al 4 maggio 2020. La GAM chiude il 2019 facendo registrare 185.377 ingressi, nonostante la chiusura delle collezioni dell’800 per interventi di manutenzione straordinaria. Il 2019 del MAO Museo d’Arte Orientale si chiude con 119.103 biglietti staccati. La Fondazione Torino Musei registra buone performance anche online: sono oltre 1 milione le pagine visitate sui siti web dei tre musei e crescono anche gli iscritti ai canali social di Facebook e Instagram di Palazzo Madama, GAM e MAO. La GAM conta 40.954 follower su Facebook e 21.000 su Instagram, il MAO 25.930 su FB e 10.000 su Instagram e Palazzo Madama 19.946 su FB e 13.200 su Instagram.(Rpi)