Mattarella: Italia guardi con fiducia al futuro, più attenzione ai giovani e all'ambiente

- L'Italia deve avere fiducia in se stessa se davvero vuole costruire un futuro migliore, basato sull'unità e sulla coesione sociale. È questo il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mandato agli italiani nel suo quinto discorso di fine anno. "Entriamo negli anni venti del nuovo secolo - ha affermato il capo dello Stato -. Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi". Per Mattarella bisogna "ampliare l’orizzonte delle nostre riflessioni senza, naturalmente, trascurare il presente e i suoi problemi, ma anche rendendosi conto che il futuro, in realtà, è già cominciato". Parlando dalla sala del Tofanelli, ha subito fatto un riferimento alla governatrice generale del Canada, Julie Payette, ricevuta al Quirinale il 2 dicembre scorso, per far capire come deve essere vista l'Italia del futuro. "Mi è stata donata poco tempo fa una foto dell’Italia vista dallo spazio - ha spiegato -. Ve ne sono tante sul web, ma questa mi ha fatto riflettere perché proviene da una astronauta, adesso al vertice di un Paese amico. Vorrei condividere con voi questa immagine con un invito: proviamo a guardare l’Italia dal di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto. In fondo, un po’ come ci vedono dall’estero. Come vedono il nostro bel Paese, proteso nel Mediterraneo e posto, per geografia e per storia, come uno dei punti di incontro dell’Europa con civiltà e culture di altri continenti. Questa condizione ha contribuito a costruire la nostra identità, sinonimo di sapienza, genio, armonia, umanità. E’ significativo che, nell’anno che si chiude, abbiamo celebrato Leonardo da Vinci e, nell’anno che si apre, celebreremo Raffaello. E subito dopo renderemo omaggio a Dante Alighieri". Fiducia è la parola del 2020. "Conosco le ferite delle nostre comunità e le attese di tanti ma dobbiamo attivarci - ha precisato - nel comune interesse". (Rer)