Torino: Musei Reali, 492 mila visitatori nel 2019, più 6,5 per cento nell'anno di Leonardo

- Il 2019 dei Musei Reali di Torino si chiude con un incremento di pubblico del 6,5 per cento rispetto al 2018, per un totale di 492.136 visitatori, a cui si aggiungono i 102.465 delle mostre del 2019, che fanno salire la percentuale a +15% rispetto all’anno precedente. Un dato che si rispecchia anche nell’attività dei canali ufficiali social dei Musei Reali, anch’essi in crescita; tra tutti spicca Instagram che registra +10.000 follower rispetto al 2018 (26.130 fan complessivi), ma sono in costante aumento anche Facebook (36.431 like sulla pagina) e Twitter (12.115 follower). Il 2019 è stato l’anno di Leonardo, a cui i Musei Reali hanno dedicato la mostra "Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro". In mostra, tra gli altri, il Codice sul volo degli uccelli e il celeberrimo Autoritratto. Due opere recentemente tornate visibili al pubblico, grazie alla mostra "Il tempo di Leonardo 1452-1519" (fino all’8 marzo 2020 in Biblioteca Reale). Proseguono per i primi mesi del 2020 anche "Pelagio Palagi a Torino. Memoria e invenzione nel Palazzo Reale", in Galleria Sabauda fino al 9 febbraio e la mostra internazionale "Konrad Mägi. La luce del Nord" (Sale Chiablese, fino all’8 marzo) realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale d’Arte dell’Estonia. (segue) (Rpi)