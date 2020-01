Torino: a fuoco auto con a bordo donna e due bambini in via Monginevro

- Un'auto con a bordo una donna e due bambini è andata a fuoco oggi a Torino, in via Monginevro angolo corso Trapani. La donna ha fatto in tempo a fermare la macchina e scendere con i due bimbi prima che le fiamme avvolgessero il veicolo. I tre, che non sono feriti, sono stati soccorsi da un'ambulanza che stava transitando in quel punto in quel momento. Gli operatori del 118 li hanno potati all'ospedale Martini per lo shock. (Rpi)