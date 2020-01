Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, giovedì 2 gennaio, giornata soleggiata, salvo nebbie o nubi basse dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tempo stabile e in larga parte soleggiato sul Nordovest, specie su Alpi e Liguria. Sulla pianura piemontese possibilità di nebbie nelle ore più fredde del giorno, localmente persistenti nelle ore pomeridiane limitatamente all'alessandrino. Clima mite, con valori prossimi ai 9-10°C su zone pedemontane, fino a 14-15°C in Liguria. Valori più contenuti solo sulle aree nebbiose. In Valpadana gelate notturne e mattutine. Venti deboli e mar ligure poco mosso.(Rpi)