Torino: Aaron primo nato del 2020, venuto alla luce a mezzanotte e 49 minuti al Maria Vittoria

- Si chiama Aaron il primo bimbo nato nel 2020 a Torino: figlio di genitori di origini romene, è venuto alla luce a mezzanotte e 49 minuti all'ospedale Maria Vittoria. All'ospedale Sant'Anna, invece, alle 1,09 è nato Luca, primogenito di 3 chili e 600 grammi, venuto alla luce con parto spontaneo per la gioia di mamma Fulvia e papà Alberto. La seconda nata al Sant'Anna è una femmina, pesa 2 chili e 730 grammi e si chiama Criseide (significato “bella e splendente come l’oro”), primogenita di mamma Chiara e papà Andrea. All'ospedale Martini nell'anno 2019 ci sono stati in tutto 706 parti. All'ospedale Maria Vittoria, invece, nell'anno appena concluso sono venuti alla luce 1222 bimbi. Al Sant'Anna, invece, nel 2019 i parti sono stati 6.707, il 30,9 per cento cesarei, stabili rispetto al 2018. Ogni giorno nascono quasi 19 bambini, il picco delle nascite è stato il 3 maggio 2019 con 37 neonati; complessivamente i nati sono stati 6.925. Anche nel 2019, come nel 2018, i nomi più frequenti attribuiti ai neonati sono stati Leonardo e Sofia. Le gravidanze gemellari o multiple sono il 3% dei parti totali, superiore alla media regionale. I parti nelle donne straniere sono stati il 25,6%, stabili rispetto al 2018 (25,9%): al 1° posto ci sono i bambini nati da mamme della Romania, seguiti da Marocco, Nigeria, Perù, Albania, Egitto e Cina. Complessivamente le donne che hanno partorito al Sant'Anna appartengono a 93 nazionalità diverse, l'11% dei parti avviene in coppie di etnia mista. (Rpi)