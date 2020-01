Sardegna: assessore Murgia, da governo arrivi soluzione rapida per pastori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi non ci siamo dimenticati dei nostri pastori. Anzi, abbiamo più volte sollecitato il governo a trovare soluzioni in tempi rapidi per quello che è diventato un grande problema sociale”. Lo ha dichiarato in una nota l’assessore regionale della Sardegna all’Agricoltura, Gabriella Murgia, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera al ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, per chiedere un intervento urgente per dare continuità amministrativa, così come promesso nella suo primo incontro con i rappresentanti dei pastori in Sardegna, alla legge 44, il cosiddetto ‘decreto emergenza’, a cominciare dal monitoraggio del latte. Murgia ha scritto: "Gli allevatori lamentano il fatto che nessuna delle proposte da loro avanzate sia stata considerata e applicata e che, a distanza di quasi un anno, non siano stati adottati i provvedimenti ritenuti necessari per modificare e regolamentare l’impostazione del sistema produttivo. La necessità di poter regolare il rapporto con i trasformatori, con un contratto redatto secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento Ue 1308 del 2013, sulla base del costo di produzione del latte, del suo prezzo di mercato e non di quello di vendita del pecorino romano, è per gli allevatori condizione imprescindibile in quanto, a loro avviso, l’unica che potrebbe assicurare maggiore stabilità al reddito aziendale”. (segue) (Ren)