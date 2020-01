Mattarella: Italia guardi con fiducia al futuro, più attenzione ai giovani e all'ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattarella non ha parlato di immigrazione, ma ha ricordato il lavoro che manca, le crisi aziendali e la necessità di rilanciare il sistema produttivo. Resta poi da colmare il divario tra Nord e Sud. Tuttavia, ha precisato, abbiamo "ampie possibilità di affrontare e risolvere questi problemi e svolgere un ruolo in Europa". "Vi è un’Italia spesso silenziosa che non ha mai smesso di darsi da fare", ha continuato Mattarella, rimarcando il concetto di comunità e coesione. "È decisivo il buon funzionamento delle istituzioni che devono favorire coesione sociale - ha osservato -. È importante sviluppare una cultura della responsabilità che è il più forte presidio repubblicano". Un altro passaggio del discorso è stato dedicato ai giovani e all'ambiente, con l'invito a evitare l'esodo all'estero e ad affrontare subito la questione del clima. Per Mattarella poi è fondamentale recuperare il civismo, il senso di responsabilità non solo nella vita quotidiana ma anche sui social. "Senso civico e senso della misura devono appartenere a chi frequenta il mondo dei social che talvolta si trasforma in strumento per denigrare deformando i fatti", ha ricordato. Dopo aver parlato dell'importanza delle università e della cultura, il capo dello Stato ha citato un esempio per spiegare il meglio e il peggio della società: l’incendio e l’esplosione della cascina vicino Alessandria, dove tre vigili del fuoco sono rimasti vittime di un attentato organizzato per truffare l’assicurazione. "Due diverse immagini del Paese: l’una nobile l’altra che non voglio nemmeno definire", ha fatto notare. Poi è stato citato anche il caso del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini che nell’incendio al municipio "ha aspettato che uscissero tutti i dipendenti uscendo per ultimo e sacrificando così la propria vita". Mattarella ha quindi chiuso il suo discorso con le parole dell'astronauta Luca Parmitano, il primo italiano al comando della stazione spaziale internazionale. "Da lassù, da quella navicella, come mi ha detto Parmitano quando ci siamo collegati, avverte quanto siano incomprensibili contrapposizioni e violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto", ha concluso il presidente della Repubblica. (Rer)