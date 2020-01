Mattarella: Conte, ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme

- "Ho seguito con attenzione le parole pronunciate dal presidente Mattarella nel corso del tradizionale messaggio di fine anno. I richiami all’Italia dell’altruismo e del dovere e alla cultura della responsabilità, come pure l’invito a lavorare per migliorare la coesione sociale sono indicazioni che dobbiamo tutti porre a fondamento della nostra azione quotidiana". Lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte. "Progettare una società accogliente per le future generazioni, contrastare i cambiamenti climatici, rendere più stabili i rapporti di lavoro, colmare il divario tra Nord e Sud sono le basi su cui costruire oggi la comunità nazionale di domani", ha aggiunto. (segue) (Rer)