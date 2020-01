Torino: la No Tav Dosio scrive dal carcere, sto bene, contenta della scelta fatta per causa giusta

- "Sto bene, sono contenta della scelta che ho fatto perché è il risultato di una causa giusta e bella, la lotta NoTav che è anche la lotta per un modello di società diverso e nasce dalla consapevolezza che quello presente non è l’unico dei mondi possibili". Lo ha scritto nelle scorse ore dal carcere di Torino Nicoletta Dosio, pasionaria No Tav di 73 anni arrestata l'altro ieri a Bussoleno, agli attivisti del movimento contro la Torino-Lione. "Sento la solidarietà collettiva e provo di persona cosa sia una famiglia di lotta. L’appoggio e l’affetto che mi avete dimostrato quando sono stata arrestata, e le manifestazioni la cui eco mi è arrivata da lontano, confermano che la scelta è giusta e che potrò portarla fino in fondo con gioia - ha scritto Nicoletta Dosio - . Parlo di voi alle altre detenute e ripeto che la solidarietà data a me è per tutte le donne e gli uomini che queste mura insensate rinchiudono. In questo stesso carcere ci sono anche altri cari compagni, Giorgio, Mattia e Luca che sento più che mai vicini ed abbraccio. Un abbraccio ed un bacio a tutte e tutti voi. Siamo dalla parte giusta. Avanti NoTav!". (Rpi)